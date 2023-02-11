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İki ilde gözaltılar! Yıkılan binaların kolonunu kesmişler

İki ilde gözaltılar! Yıkılan binaların kolonunu kesmişler

Gaziantep ve Şanlıurfa'da depremlerde yıkılan binalarda kolon kestikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da da 8 gözaltı

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

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