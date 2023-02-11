İki ilde gözaltılar! Yıkılan binaların kolonunu kesmişler

Gaziantep ve Şanlıurfa'da depremlerde yıkılan binalarda kolon kestikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da da 8 gözaltı
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.