Tv100 ekibi tüm kadrosuyla deprem bölgesinde! 'Birlikte Güçlüyüz' mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şu an için ölü sayısı 20 bini aşmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından yardım ve destek için deprem bölgesine vatandaşlar akın ederken tv100 ekibi de, depremin ilk gününden bu yana neredeyse tüm kadrosu ile birlikte 'Birlikte Güçlüyüz' mesajı vererek deprem bölgesine gitti.

Abone ol

Türkiye, 6 gündür Karhamanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme ağlıyor. Türkiye ve dünya yaraları sarmak için seferber oldu. tv100 de ilk günden bu yana depremin vurduğu illerden canlı yayınlar gerçekleştirdi.

tv100 ailesi de bütün ekran yüzleriyle "Birlikte Güçlüyüz" mesajıyla deprem bölgesine gitti.

Uğur Dündar, Ece Üner, Ertuğrul Özkök, Okan Bayülgen, Erdoğan Aktaş, Kerem Kırçuval, Cengiz Semercioğlu, Deniz Gürel ve Oğuz Haksever kadrosu ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden tv100, haber kanalları arasında tüm gün deprem bölgesinde yayın yapan ilk kanal oldu.