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Kaleci vefat etmişti! Yeni Malatyaspor, ligden çekildiklerini resmen açıkladı

Kaleci vefat etmişti! Yeni Malatyaspor, ligden çekildiklerini resmen açıkladı

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, yaşanan deprem nedeniyle alınan ligde çekilme kararının TFF'ye resmen iletildiğini açıkladı.

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Dün açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilme kararı verdiklerini açıklamıştı. Malatyaspor'dan bugün yapılan açıklamada, ligden çekilme talebinin TFF'ye resmen iletildiği duyuruldu.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir.

-Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz.

Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" 

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