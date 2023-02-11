Kahramanmaraş’a can kurtarmaya gitti, kuzeni ve ikiz bebeklerinin cenazelerini kendi eliyle çıkardı

AKUT Trabzon ekibi gönüllülerinden Umut İke, can kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş’ta kuzeni, eşi ve 1 yaşındaki ikizlerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Cenazelerini kendi elleriyle enkazdan çıkaran AKUT Trabzon ekibi gönüllülerinden Umut İke, “Üzüntüm gerçekten çok büyük. Ancak enkazlardan hala bir ses gelmesi ve can kurtarmamız umuduyla görevimizi sürdürüyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerin ardından AKUT Trabzon ekibinin 28 gönüllüsüyle birlikte hemen olay yerine hareket eden öğretmen Umut İke, bu sırada Kahramanmaraş’ta yaşayan teyzesinin kızı Pınar Palabıyık (44), eşi öğretmen Mehmet Palabıyık (44) ile 1 yaşındaki ikizleri Emine Neva ve Ali’nin de evlerinin enkazı altında kaldığını öğrendi.

Kuzeni ve ikiz bebeklerini elleriyle çıkardı

Kahramanmaraş’a ulaşan ve görev verilen enkazlarda can kurtarmaya çalışan Umut İke, aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin enkazdan canlı olarak tahliyesinde görev aldı. Depremin üçüncü gününde başka ekiplerin görev yaptığı kuzeninin evinin enkazına giden İke, kuzeni ve ikiz bebeklerinin cenazelerini kendi elleriyle enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş’ta görevini depremin 6. gününde de ekip arkadaşlarıyla birlikte sürdüren Umut öğretmen, “Operasyon çağrısının gelmesinin ardından hızla Kahramanmaraş’a hareket ettik. Yolda kuzenim ve ailesinin de enkaz altında kaldığını öğrendim. Kahramanmaraş’a ulaşınca bize görev verilen enkazlarda çalışmaya başladık. Kuzenim ve ailesinin evlerinde de diğer ekipler çalışıyordu. Ertesi gün ben de giderek yardımcı oldum. Maalesef onları sağ olarak kurtaramadık. Kendi ellerimle kuzenim Pınar ve ikiz bebeklerinin cenazelerini enkazdan çıkardım. Üzüntüm gerçekten çok büyük. Ancak enkazlardan hala bir ses gelmesi ve can kurtarmamız umuduyla görevimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.