Siyasilerden Deniz Baykal'ın ölümünün ardından başsağlığı mesajları

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 84 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok isim Baykal için taziye mesajı yayımladı.

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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal 84 yaşında yaşamını yitirdi. Haberi duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” diye yazdı. Baykal'ın ölümünün ardından birçok siyasetçi başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."dedi.

Mustafa Şentop ve Binali Yıldırımdan telefon

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Baykal ailesini arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce mesajında "Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Antalya milletvekili ve önceki dönem genel başkanlarımızdan Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoşoğlu mesajında "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet diliyorum." dedi.