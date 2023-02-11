Deniz Baykal'ın son fotoğrafı! Siyasette geçen 55 yıl Deniz Baykal kimdir eşi ve çocukları...
DENİZ Baykal 85 yaşında hayatını kaybetti. 55 yıldır Türk siyasi hayatının önemli aktörlerinden birisi olmayı başaran Deniz Baykal, geçirdiği beyin kanaması sonrası yarı felçli hale gelmiş ancak yine de siyasetten kopamamıştı. Deniz Baykal'ın son fotoğrafı o gün çekildi. Deniz Baykal kimdir?.. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan kaç çocuğu var?.. Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığı grevinden neden istifa etmek zorunda kaldı...
CHP'nin eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bugün 85 yaşında hayatını kaybetti. 2017 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından felçli kalan Deniz Baykal, Ankara'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Deniz Baykal darbe dönemlerinde siyasi yasaklı olduğu yıllar haricinde tam 55 yıldır Türk siyasi hayatının önemli figürlerinden birisiydi.
Deniz Baykal Salı günü Antalya'da toprağa verilecek
85 yaşında vefat eden Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal yaptığı açıklamada, “Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya’da defnetmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi. Taziyeleri Ankara’daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, “Hepimizin başı sağ olsun” dedi.
Demokrat Parti'ye karşı gençlik hareketi
Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında, parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığı'na kadar birçok görevde bulundu. Baykal, siyasete 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılarak başladı.
CHP'nin 1965 genel seçimlerindeki yenilgisini analiz ettiği ve daha sonra doçentlik tezine dayanak olan raporla CHP yönetiminin dikkatini çekmeyi başaran Baykal, doçent olduğu 1968'de parti saflarına katıldı. Baykal'ın ilk milletvekilliği ise 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde oldu. Baykal, 185 milletvekili kazanarak birinci olan CHP'den Antalya milletvekili seçilerek, yarım asırdan fazla sürecek siyasi yaşantısına adım atmış oldu.