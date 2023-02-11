CHP'nin ilçe başkan yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltına alındı.

İkamet ettiği adresinde yakalanan şüpheli Dağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.