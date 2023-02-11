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Dehşete düşüren görüntüler! Hatay'da deprem 300 metrelik dev bir vadi oluşturdu

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Dehşete düşüren görüntüler! Hatay'da deprem 300 metrelik dev bir vadi oluşturdu

HATAY’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 50 metre genişliğinde, 30 metre derinliğinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda dev bir vadi oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.

Dehşete düşüren görüntüler! Hatay'da deprem 300 metrelik dev bir vadi oluşturdu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 30 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğinde bir vadi oluştu. Vatandaşlar tedirgin eden dev çukurun görüntüleri dehşete düşürdü. 

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Dehşete düşüren görüntüler! Hatay'da deprem 300 metrelik dev bir vadi oluşturdu

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , “Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu” dedi.

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Dehşete düşüren görüntüler! Hatay'da deprem 300 metrelik dev bir vadi oluşturdu

Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise, “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış” diye konuştu. 

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Dehşete düşüren görüntüler! Hatay'da deprem 300 metrelik dev bir vadi oluşturdu

Dedelerimiz burada deprem olacak derdi

İrfan Aksu ise, "Çöken alan 100 dönümden fazla. Babalarımız anlatırdı. Hatay, tarihler önce yerle bir olmuş. Dedelerimiz görmemiş ama anlatırlardı. ‘Hatay depremde yeniden yok olacak’ derdi ve onu yaşadık. Uzmanların gelmesi ve keşif yapması lazım. Gerekirse mahalle taşınmalı” dedi.

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