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OHAL kararnamesi yayımlandı! Deprem bölgesinde yargıya düzenleme: 6 Nisan'a kadar durduruldu

OHAL kararnamesi yayımlandı! Deprem bölgesinde yargıya düzenleme: 6 Nisan'a kadar durduruldu

OHAL kapsamında yargı alanında alınan önlemlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

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Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

Gözaltı süresi 4 günü geçmeyecek

Kararnameye göre, hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, mahkemeye gönderilme süresi hariç 4 günü geçemeyecek. Savcı, gözaltı sürelerini üç gün uzatabilecek.

OHAL ilan edilen yerlerde tutukluluğa itiraz ve tahliye talebi dosya üzerinden karara bağlanabilecek.

Erdoğan: 3 ay sürecek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde OHAL kararını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı: ''Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.''

Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. 

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