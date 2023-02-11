Enkaz altında acı manzara dünya bu dramı konuşuyor! ABD'de canlı yayında ağlayarak anlattı
35 yaşındaki yazılım mühendisi Burak Firik ve ailesinin hikayesi tüm dünyayı derinden etkiledi. ABD gazeteleri depremde yaşanan drama geniş yer ayırırken Burak Firik'in eşinin kız kardeşi Salma Salazar gözyaşlarıyla CNN yayınına konuştu. Firik ailesi aslında New York'ta yaşıyordu, Kahramanmaraş'a gelince depreme yakalandılar...
Deprem felaketi sonrası Türkiye bir yandan enkaz altındaki canları kurtarmak bir yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Ancak verilen tüm çabalara rağmen yürek dağlayan hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
ABD'li New York Post gazetesi bugün New York’ta yaşayan ve Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden yazılım mühendisi Burak Firik'in hikayesine geniş yer ayırdı.
Hasta ziyaretine gelmişlerdi
Eşi Kimberly ve iki çocuğuyla birlikte kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen 35 yaşındaki Firik, göçük altında kalarak tüm ailesi ile birlikte can verdi.
CNN yayınına katılan Kimberly'nin kız kardeşi Salma Salazar ailenin dramını gözyaşları içerisinde anlattı ve 12 saat ümitle beklemelerine rağmen kimsenin sağ çıkamadığını belirtti.