Kolon kesenlere gözaltı başladı! Diyarbakır'da 29, Şanlıurfa''da 8 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından binalarda kolon keserek yıkıma neden olanlara yönelik gözaltı işlemleri başlatıldı. Şanlıurfa'da 8 kişi için verilen gözaltı kararının ardından Diyarbakır'da da 29 kişi için gözaltı kararı verildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı da il genelinde yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına aldı. Gözaltı ve sorgu işlemleri devam ediyor.