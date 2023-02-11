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Şanlıurfa'da deremde yıkılan binalarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da deremde yıkılan binalarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu çerçevede yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı ve sorgu işlemleri devam ediyor.

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