Hatay Havalimanı'nı ne zaman açılacak? Depremden zarar görmüştü
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından onarılmaya başlanan Hatay Havalimanı'nda çalışmalarda sona gelindi. Havalimanının yarın açılması planlanıyor.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay Havalimanı pisti hasar görmüş, havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.
Pistin onarılmasının ardından Hatay Havalimanı'nın 12 Şubat Pazar günü açılması hedefleniyor.
Böylece afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların çevre illerdeki depremzedelere hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması planlanıyor.