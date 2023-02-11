6 bloklu sitenin 4 bloğu yıkıldı sadece 3 kişi kurtuldu! Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

GAZİANTEP'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

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Gaziantep’te, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul’da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “imar kanununa muhalefet” suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Ataşehir'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de söz konusu karar üzerine Akay’ı Ataşehir’de yakaladı. Şüpheli Akay’ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep’e gönderileceği öğrenildi.

Sitenin 4 bloğu çöktü sadece 3 kişi kurtuldu

Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde çok sayıda insan hayatını enkaz altında kalarak kaybetmişti. Depremde 6 bloklu sitenin 4’ü yerle bir olmuş; önceki gün yalnızca 3 vatandaş enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi kaçarken yakalandı

Dün de, Antakya’da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Antis Yapı’nın sahiplerinden Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı. Coşkun'ın banka hesaplarından gün boyu para çekmeye çalışmasının şüphe uyandırdığını, banka personelinin şüphelerini üst mercilere ilettikleri ve bunun üzerine Coşkun'un gözaltına alındığı öğrenildi.

Binaları çöken baba oğul Kıbrıs'a kaçtı

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldı. Binanın müteahhidi baba Hasan Alpargün ve mimarı oğlu Hasan Can Alpargün’ün Kıbrıs'a kaçtıkları iddia edildi.