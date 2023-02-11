Kemal Kılıçdaroğlu: Asrın felaketi diyerek sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçlarken, 'asrın felaketi' söylemi ile hükümetin olayı gereğinden fazla büyüterek eksiklikleri arka plana attığını belirtti.

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Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için de büyük çaba harcanıyor.

Felaket bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek üzere birçok siyasi de felaketin yaşandığı şehirlerde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu kapsamda Diyarbakır'da.

Büyükşehir belediye başkanları ile Diyarbakır'da incelemelerde ulunan Kılıçdaroğlu, basın açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri, hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçladı.

"Sorumlu olan iktidardır"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Kentlerimizi gezerek acıyı yaşayan halkımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz.

Türkiye'deki tüm belediyeler katkı veriyor. Acımız derin, yaralarımızı birlik ve bütünlük içinde sarmalıyız. Ama sorumlu olan, sorunu çözecek olan doğal olarak iktidardır.

"Sahada ciddi bir koordinasyon eksikliği var"

Alanda gördüğümüz şu ana kadar ciddi bir bir koordinasyon eksikliğinin varlığı ve bu eksikliğin giderilememiş olması.

Olayı çözemedikleri için, çözüm konusunda güçlü bir irade ortaya koyamadıkları için, sorunlar derinleşiyor.

Gittiğimiz yerlerde insanlar soğuktan titriyorlar. çadır istiyorlar. Pek çok ihtiyaç var ve bu ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar.

"Elin oğlu çözüyor da biz nasıl çözemiyoruz"

İhtiyaçlar karşılanmadıkça insanlarda bir umutsuzluk ortaya çıkıyor. Bunun giderilmesi lazım. Bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Asrın felaketi demek şu demektir; 'Asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık, sorunu çözemiyoruz...' Elin oğlu çözüyor da biz nasıl çözemiyoruz.

"Asrın felaketi diyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar"

Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. hayır efendim! İktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır ve sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar.

"Belediyelerimiz yetiştiyse devlet nerede niçin yetişemedi"

Kovid oldu 5 maskeyi dağıtamadınız. Şimdi Türkiye bir deprem gerçeği ile karşı karşıya bu sefer 'asrın felaketi...'

Bizim belediye başkanlarımız tüm engellemelere karşı ihtiyaçlara yetişmişse sen devasa Türkiye Cumhuriyeti devletisin neredesin sen kardeşim? Neredesin?"

Kılıçdaroğlu ve Buldan Diyarbakır'da kurtarma çalışmalarını inceledi

Kılıçdaroğlu daha sonra kendisi gibi sahada olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bir araya geldi.

İkili birbirlerine baş salığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.