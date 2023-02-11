Kahramanmaraş depreminde 6. gün! Can kaybı 20 bini aştı provokatörler iş başında! İşte son dakika haberler

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos 1999 depreminde ölenleri çok çok aştı. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, her dakika yeni bir mucize kurtuluş haberi geliyor. Provokatörler depremzedeleri korku ve paniğe sürüklemek için her fırsatı kullanıyor... Hırsızlık ve yağma olayları arttı. İşte deprem bölgesinden son haberler...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, aynı gün saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. Son açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişi ölürken, 80 bin 88 kişi de yaralandı. Böylece Kahramanmaraş depremlerindeki can kaybı sayısı, 17 bin kişinin hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'ndeki kayıp sayısını 5 günde aştı. Arama kurtarma çalışmaları hiç aralıksız sürerken ölü sayısının çok daha fazla artmasından endişe ediliyor. İşte deprem bölgesinden son dakika haberler...

05:48 Mucize kurtuluşlar devam ediyor1 122 saat sonra..

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarındaki Aydın Apartmanının enkazından, depremden 122. saatte 70 yaşındaki Menekşe Kabak sağ çıkarıldı.

03:58 Askeri kargo uçağı 47 yaralıyı İstanbul'a götürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

03:50 117 saat sonra Adıyaman'daki enkaz altından sağ çıktı

Adıyaman'da 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

03:25 Hatay'da baraj patladı iddiası büyük paniğe neden oldu

Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar deprem bölgesindeki vatandaşları endişelendirdi. Kısa sürede yayılan iddialar üzerine bazı vatandaşlar kentten uzaklaşmaya çalışırken, polis ve jandarma ekipleri anonslarla vatandaşı sakinleştirdi. İddianın yalan olduğu ortaya çıktı.

02:20 Depremde ölenlerin sayısı 20 bini 300'ü aştı

AFAD: SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91.511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.