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Yaptığı lüks apartman yıkılınca Kıbrıs'a kaçan müteahhit yakalandı

Yaptığı lüks apartman yıkılınca Kıbrıs'a kaçan müteahhit yakalandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Adana'da inşa ettiği lüks apartmanı yıkılan müteahhit Hasan Alpargün'le ilgili yeni gelişme yaşandı. Depremin olduğu gün apar topar KKTC'ye kaçan Alpargün, başkent Lefkoşa'da yakalandı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da yıkılan binalar arasında 14 katlı lüks Hasan Alpargün Apartmanı da yer alıyordu.

Lefkoşa'da gözaltına alındı

Zamanında güvenilir site diye pazarlanıp reklamı yapılan apartmanı yapan Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün, depremin olduğu gün apar topar KKTC'ye kaçarken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı.

Türkiye'deki parasını transfer etmeye çalışıyormuş

Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenildi.

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