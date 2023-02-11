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Kahramanmaraş'ta depremin 135'inci saatinde umudun adı Hedil oldu

Kahramanmaraş'ta depremin 135'inci saatinde umudun adı Hedil oldu

Kahramanmaraş't enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil'i arama kurtarma çalışmalarından 135. saatte güzel haber geldi. Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, Hedil'i enkazdan sağ olarak çıkardı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 şehri etkileyen depremin 135'inci saatinde umutları yeşerten bir kurtarma operasyonu daha yaşandı. Bölgede durdurak bilmeden çalışan ekipler yaşam belirtisi olan enkazlarda zamanla yarışıyor.

16 yaşındaki Hedil kurtarıldı

Felaketin ardından deprem bölgesine ulaşan Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte farklı illerden gelen ekiplerin oluşturduğu kurtarma timi, AFAD koordinesinde bu kez de Kahramanmaraş'ta yıkılan 4 katlı Zümrüt Apartmanı enkazından 16 yaşındaki Hedil'i sağ olarak kurtardı.

Mucize 135. saatte geldi

Hedil'i kurtarabilmek için sabah saatlerinde başlayan çalışma depremin 135'inci saatinde tamamlandı. Enkazın altından sağ kurtarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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