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Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı

Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı

Kahramanmaraş depreminde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan iki binada köpük kullanıldığı görüldü.

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Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Depremlerdeki can kaybı 22 binin, yaralı sayısının ise 80 binin üzerine yükseldi.

Depremde yaşanılan büyük yıkım, gözleri binalardaki yapım kalitesine çevirdi. 

Hatay'dan gelen bir görüntü ise, deprem bölgesinde yapılan bazı binaların usule uygun yapılmadığını gösteriyor.

Binanın yarısı beton yarısı köpük

Antakya'nın Odabaşı mahallesinde yıkılan Süleyman Mutlu ve Firüz Mutlu isimli iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı, binanın yarısının beton yarısının köpük olduğu ortaya çıktı. 

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