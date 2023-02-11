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EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt

EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun böyle bir yetkisinin olmadığı vurgulandı.

"Provokatif ve alçak iftira"

EPDK'nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada çıkan 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi' şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. EPDK'nın böyle bir yetkisi olmadığı gibi kurumumuz bölgeye daha fazla akaryakıt ulaştırılması için azami gayret göstermektedir. Bu provokatif ve alçak iftirayı atanlar ile farklı mecralarda yayanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."

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