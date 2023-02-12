Benim canlarım orada yatıyor millet para derdinde! Banka kasasını çıkarmaya gelmişler

Türkiye, 10 ili vuran depremlerin 7. gününde hala enkaz altında olan vatandaşlardan iyi haber almayı beklerken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları dikkatle takip ediliyor. Son olarak Kahramanmaraş'tan gelen bir görüntü ise izleyenleri dehşete düşürdü.

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Hala enkaz altında olan depremzedelerin ailelerinin acı bekleyişi sürerken, senarist Serkan Ünal, 6 gündür ailesinin kurtarılması için beklediği enkazdan, AFAD ve polis ekiplerinin banka kasası çıkardığı anların videosunu paylaştı. Ünal'ın paylaştığı videoda bir depremzedenin, "Bizim ülkemizde insan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz" dediği duyuldu.

Senarist Serkan Ünal, ailesi ve komşularının 6 gündür kurtarılmayı beklediği enkazda AFAD ve polis ekiplerinin banka kasası çıkarmak için çalışma yaptığı anlara ilişkin video yayınladı.

"Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor"

Ünal'ın “Babam, annem, kız kardeşim ve komşularımız 6 gündür enkaz altında. Polis ekipleri ve @AFADBaskanlik binamızın altında bulunan @Halkbank ve @isbankasi kasalarını yukardan aldıkları emirle çıkarmaya gelmişler. #Kahramanmaraş @ahbap Takdir sizin” notuyla Twitter'dan paylaştığı videoda depremzedeler AFAD ve polis ekiplerine tepki gösteriyor.

Yakınlarının enkazdan çıkarılması için bekleyen bir depremzede, “Bizim ülkemizde insan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz. Ekipler geldi hâlâ içeri girilmedi” diyor.

"Enkaz çalışmaları 2 saati aşan bir süre durduruldu"



Serkan Ünal, daha sonra "Bana gelen çeşitli eleştirilere cevap verme gereği duydum. Enkaz altındaki insanlar için geçen her saniyenin ne kadar değerli olduğu tartışılmaz bir gerçek. Ancak bugün başımıza gelen olayda, enkaz çalışmaları 2 saati aşan bir süre durduruldu. Nedeni ise malum banka kasaları… Kasaları almak için @isbankasi yetkilileri, çevik kuvvet ekipleri ve prosedürler beklendi. Günlerdir enkaz başına ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. İnanın enkaz başında hiçbir şey yapılmadan 2 saat beklemek insanı fazlasıyla üzüyor. Kasalardaki para değil değerli kağıtmış" paylaşımını yaptı.