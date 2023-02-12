BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL

Bakanlıktan Hatay'da 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakanlıktan Hatay'da 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı iddialarına cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar gördü ve yıkıldı” denildi. İddiayı ortaya atanlarla ilgili dava açılacağı belirtildi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar görmüş ve yıkılmıştır. Bugün, ağır hasar alan İl Müdürlüğü binamızın hemen yanında bulunan ek hizmet binamızın bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullandığı görülmüştür. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz; il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'Çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır. Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki, ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni İl Müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği
142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği
Felaketin 6. gününde umutları yeşerten haberler peş peşe geldi
Felaketin 6. gününde umutları yeşerten haberler peş peşe geldi
Murat Kurum depremin etkilediği 10 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı
Murat Kurum depremin etkilediği 10 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı
EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt
EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt
Kan donduran iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı!
Kan donduran iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı!
Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı
Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı
Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı
Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı
Adana'da günlerdir enkaz altında olan baba ve oğlu için çalışma başlatılamadı!
Adana'da günlerdir enkaz altında olan baba ve oğlu için çalışma başlatılamadı!
Kahramanmaraş'ta depremin 135'inci saatinde umudun adı Hedil oldu
Kahramanmaraş'ta depremin 135'inci saatinde umudun adı Hedil oldu
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK için yeni karar!
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK için yeni karar!
Hatay'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Hatay'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi