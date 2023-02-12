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Kurtarma ekibi kumbara buldu acılı babanın söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kurtarma ekibi kumbara buldu acılı babanın söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu

Depremin yıktığı Hatay'da eşi ve 3 çocuğunu kaybeden acılının babanın, oğlunun kendisine veremediği kumbara ile ilgili söylediği sözleri yürekleri dağladı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde ağır hasar alan illerden Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor.

Çalışmalara katılmak için Hatay’da bulunan TTK maden işçileri, 45 yaşındaki adamın ihbarı üzerine Emek Mahallesi’ne gitti. Yıkılan binadan 10 metre içeri giren madencilerin gözüne kumbara çarptı.

Kumbara enkazdan çıkarılarak acılı babaya verilirken, dizlerinin üzerine çöken baba gözyaşlarına engel olamadı.

3 gün önce biriktirdiği paraları babasına vermek istemiş

11 yaşındaki oğlunun depremden 3 gün önce kumbarasında biriktirdiği paraları babasına vermek istediği öğrenildi. Enkazda 3 çocuğunu kaybeden acılı babayı madenciler teselli etti.

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