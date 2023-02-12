Suriye’ye de depremle yıkıldı! Yardımlar ulaştı

Yıllardır savaşın yıkımıyla mücadele etmeye çalışan Suriye’de Kahramanmaraş depreminden etkilendi. Başta Halep olmak üzere ağır hasarın oluştuğu ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bine yaklaşırken, yüzlerce bina çöktü. ABD Türkiye ve Suriye’ye 85 milyon dolarlık yardım paketini onaylarken, Cuma günü insani yardım taşıyan 14 kamyonun Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine geçtiği bildirildi.

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Türkiye 6 Şubat’ta yüzyılın en büyük felaketiyle uyandı. Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler Türkiye ve Suriye’de yıkıma neden oldu. Yıllardır iç savaşın yarattığı yıkımla mücadele eden Suriye’de depremden etkilendi. Başta Halep olmak üzere birçok kentte yüzlerce yapı yıkılırken, binlerce insan yaşamını yitirdi.

Savaş ve depremin etkilerinin iç içe geçtiği ülkeye yapılan yardımlar sınırlı sayıda olurken, ABD yönetimi, Suriye’yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkeye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Bunun yanı sıra Pentagon yönetimi Suriye ve Türkiye için 85 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü insani yardım taşıyan 14 kamyonun Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine geçtiği duyuruldu. IOM sözcüsü Paul Dillon, “Bu konvoylar elektrikli ısıtıcılar, çadırlar, battaniyeler ve bu feci deprem sonucunda yerlerinden olanlara yardımcı olacak başka eşyalar taşıyor” diyerek yardımların İdlib’e gittiğini söyledi.

Öte yandan Suriye hükümetinin izniyle, depremden etkilenen Halep’i görüntüleyen BBC insanların çaresizliğini göz önüne serdi. Kent sakinleri, enkazla çevrili soğuk meydanlarda, battaniyelere ve montlara sarılmış halde yaşama tutunmaya çalışırken, hükümetin ve isyancıların denetimindeki bölgelerdeki ölü sayısı toplam 4 bine yaklaşırken, 7 bin kişi yaralı ya da haber alınamıyor.

BBC’ye konuşan depremzede bir kadın “Şu binanın birinci katında yaşayan birini tanıyoruz. Evinden çıkacak zamanı olmadı. İçindeyken ev çöktü. Karısı ve çocuklarıyla öldü” ifadelerini kullandı. Kadın ayrıca sadece kızlarından birinin enkaz altından çıkartılabildiğini ve hastanede olduğunu söyledi.