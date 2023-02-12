BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL

Suriye’ye de depremle yıkıldı! Yardımlar ulaştı

Suriye’ye de depremle yıkıldı! Yardımlar ulaştı

Yıllardır savaşın yıkımıyla mücadele etmeye çalışan Suriye’de Kahramanmaraş depreminden etkilendi. Başta Halep olmak üzere ağır hasarın oluştuğu ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bine yaklaşırken, yüzlerce bina çöktü. ABD Türkiye ve Suriye’ye 85 milyon dolarlık yardım paketini onaylarken, Cuma günü insani yardım taşıyan 14 kamyonun Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine geçtiği bildirildi.

Abone ol

Türkiye 6 Şubat’ta yüzyılın en büyük felaketiyle uyandı. Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler Türkiye ve Suriye’de yıkıma neden oldu. Yıllardır iç savaşın yarattığı yıkımla mücadele eden Suriye’de depremden etkilendi. Başta Halep olmak üzere birçok kentte yüzlerce yapı yıkılırken, binlerce insan yaşamını yitirdi.

Savaş ve depremin etkilerinin iç içe geçtiği ülkeye yapılan yardımlar sınırlı sayıda olurken, ABD yönetimi, Suriye’yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkeye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Bunun yanı sıra Pentagon yönetimi Suriye ve Türkiye için 85 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü insani yardım taşıyan 14 kamyonun Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine geçtiği duyuruldu. IOM sözcüsü Paul Dillon, “Bu konvoylar elektrikli ısıtıcılar, çadırlar, battaniyeler ve bu feci deprem sonucunda yerlerinden olanlara yardımcı olacak başka eşyalar taşıyor” diyerek yardımların İdlib’e gittiğini söyledi.

Öte yandan Suriye hükümetinin izniyle, depremden etkilenen Halep’i görüntüleyen BBC insanların çaresizliğini göz önüne serdi. Kent sakinleri, enkazla çevrili soğuk meydanlarda, battaniyelere ve montlara sarılmış halde yaşama tutunmaya çalışırken, hükümetin ve isyancıların denetimindeki bölgelerdeki ölü sayısı toplam 4 bine yaklaşırken, 7 bin kişi yaralı ya da haber alınamıyor.

BBC’ye konuşan depremzede bir kadın “Şu binanın birinci katında yaşayan birini tanıyoruz. Evinden çıkacak zamanı olmadı. İçindeyken ev çöktü. Karısı ve çocuklarıyla öldü” ifadelerini kullandı. Kadın ayrıca sadece kızlarından birinin enkaz altından çıkartılabildiğini ve hastanede olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Afet bölgesinde kolon kestikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı!
Afet bölgesinde kolon kestikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı!
Benim canlarım orada yatıyor millet para derdinde! Banka kasasını çıkarmaya gelmişler
Benim canlarım orada yatıyor millet para derdinde! Banka kasasını çıkarmaya gelmişler
KYK yurtlarından zorla çıkarılan öğrenciler isyan etti! Otellerinizi saraylarınızı açın
KYK yurtlarından zorla çıkarılan öğrenciler isyan etti! Otellerinizi saraylarınızı açın
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı
Enkaz altındaki İrem'den sarsan sözler: Annemizin cesedi kokmaya başladı ve düzgün nefes alamıyoruz
Enkaz altındaki İrem'den sarsan sözler: Annemizin cesedi kokmaya başladı ve düzgün nefes alamıyoruz
138 saat sonra enkazdan çıktı kurtarma ekibinin elini öptü
138 saat sonra enkazdan çıktı kurtarma ekibinin elini öptü
Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar
Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar
Kurtarma ekibi kumbara buldu acılı babanın söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu
Kurtarma ekibi kumbara buldu acılı babanın söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu
Kahramanmaraş depremi felaketinde 7. gün! Can kaybı çok arttı deprem bölgesinden son haberler
Kahramanmaraş depremi felaketinde 7. gün! Can kaybı çok arttı deprem bölgesinden son haberler
Bakanlıktan Hatay'da 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Bakanlıktan Hatay'da 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği
142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği