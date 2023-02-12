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“Çeşitli evraklar yok ediliyor” iddialarına bakanlıktan jet yanıt

“Çeşitli evraklar yok ediliyor” iddialarına bakanlıktan jet yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı iddialarına cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar gördü ve yıkıldı” denildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar görmüş ve yıkılmıştır. Bugün, ağır hasar alan İl Müdürlüğü binamızın hemen yanında bulunan ek hizmet binamızın bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullandığı görülmüştür. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz; il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'Çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır. Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki, ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni İl Müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

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