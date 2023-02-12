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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Adana'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Adana'da

Türkiye sarsan depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ederken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Adana'ya geldi. Dendias'ı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda karşıladı.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'ye destek göndereceğini açıklayan ilk ülkelerden biri de Yunanistan olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderildi.

Miçotakis, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine teşekkür etti. Miçotakis, "Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." dedi.

Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti.

Diğer yandan Rodos Adası'ndan 200 yardım kolisi, "Sea Star Lindos" isimli feribotla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.

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