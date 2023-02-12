Kendisiyle ailesini enkazdan tek başına kurtardı! Emekli emniyet müdür yardımcısı gözyaşlarıyla anlattı
HATAY'da emekli Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Kan, kendisini ve ailesini enkaz altından tek başına mücadeleyle kurtardı. İdris Kan o anları gözyaşlarıyla anlattı. Yıkılan bina ile ilgili ise "Bu bina depreme zor dayanır deniliyordu. Biz kendimiz intihar ettik" diye konuştu.
Hatay Cebrail Mahallesi'nde 20 kişinin öldüğü Huzur Apartmanı’ndan kendisini ve ailesini gardırop demiri ile açtığı delik sayesinde kurtaran emekli Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Kan, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Yaklaşık 10 yıldır Hatay’da yaşadığını söyleyen Kan, “Deprem günü gece eşim uyandırdı beni, ‘Kalk deprem oluyor' dedi. Ben dedim geçer herhalde, çok sallandı. Anlatamıyorum, o kadar hızlandı ki. Yataktan hanım ile kalkamadık bile...
"Hanıma ‘Hakkını helal et’ dedim"
-Daha sonra binanın çökme seslerini duymaya başladık, sonra çöktü. Hanıma ‘Hakkını helal et’ dedim. Ölümü bekledik. Artık sesler kesildi, toz duman oldu. Hareket edemiyorduk...
-Binamız 6 katlıydı, biz 2. katındaydık. Yan taraftaki odada çocuğumuz yatıyordu. O da yataktan düşmüş. Kitaplık yaptırmıştık, rafın içerisine girmiş. Ona sorduk ‘İyi misin?’ diye, iyi olduğunu söyledi...