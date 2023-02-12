Kendisiyle ailesini enkazdan tek başına kurtardı! Emekli emniyet müdür yardımcısı gözyaşlarıyla anlattı

Yaklaşık 10 yıldır Hatay’da yaşadığını söyleyen Kan, “Deprem günü gece eşim uyandırdı beni, ‘Kalk deprem oluyor' dedi. Ben dedim geçer herhalde, çok sallandı. Anlatamıyorum, o kadar hızlandı ki. Yataktan hanım ile kalkamadık bile...