BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi

TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 10 ilde inşa edilen 133 bin 759 konut, depremlerden yapısal hasar görmedi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 20 yılı aşkın süredir dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar üreten TOKİ, kentsel dönüşümlerle de il ve ilçelerde güvenli konutlar inşa ediyor. TOKİ, 2002'den bu yana 1 milyon 180 bin konut üretti.

TOKİ, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde TOKİ eliyle inşa edilen binalarda yıkım olmadığı, TOKİ konutlarının hiçbirinde yapısal hasarın oluşmadığı belirlendi.

TOKİ evleri nasıl inşa ediliyor?

TOKİ tarafından yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde zemin etüt raporu çıkartılıyor. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılıyor. İmalatlar ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

TOKİ, binalarda uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremi fırsat bilip yurt dışına kaçacaklardı
Depremi fırsat bilip yurt dışına kaçacaklardı
Depremde ağır hasar gören binanın 7'nci katında şaşkına çeviren görüntü
Depremde ağır hasar gören binanın 7'nci katında şaşkına çeviren görüntü
2 müteahhit daha kaçmaya çalışırken yakalandı! Üzerlerinden servet çıktı
2 müteahhit daha kaçmaya çalışırken yakalandı! Üzerlerinden servet çıktı
Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi
Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi
Deprem bölgesindeki barajda patlama iddiası! Bakan Kirişçi'den açıklama geldi
Deprem bölgesindeki barajda patlama iddiası! Bakan Kirişçi'den açıklama geldi
Pakistanlı ekip riski göze aldı duvarı kırdı 139 saat sonra mutlu haber geldi
Pakistanlı ekip riski göze aldı duvarı kırdı 139 saat sonra mutlu haber geldi
Enkazdan canlı çıkarıldı ama onu bir daha gören olmadı
Enkazdan canlı çıkarıldı ama onu bir daha gören olmadı
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı
Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı
İşte Hatay'ın ölüm müteahhidi: İlkokul mezunu Hikmet Günsay! Şirketinin sloganı buymuş...
İşte Hatay'ın ölüm müteahhidi: İlkokul mezunu Hikmet Günsay! Şirketinin sloganı buymuş...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Adana'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Adana'da
Balıkesir'de korkunç patlama! 18 kişi yaralandı
Balıkesir'de korkunç patlama! 18 kişi yaralandı