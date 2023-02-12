Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Bir deprem daha beklemeye gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hatay'da deprem bölgelerini ziyaret eden Yunan Bakan Nikos Dendias, "İlişkilerimizin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim" dedi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hatay’da deprem bölgelerini ziyaretinin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Dendias, konuşmasına başlamadan önce Türk halkına taziyelerini iletmek istediğini söyledi.

"Destek burada bitmeyecek"

Dendias, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan kurtarma ekiplerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Burada arama kurtarma faaliyetleri yürüten Yunan kurtarma ekiplerinden son derece memnunuz. Avrupa ekiplerinden gelen kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinden dolayı memnunuz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Yunanistan hükümetinin Türk hükümetinin, halkının bu zor günleri aşmasıyla ilgili vermiş olduğu destek burada bitmeyecektir." dedi.

"Bir deprem daha beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim"

Sözlerine devam eden Dendias, "Başbakan Miçotakis'ten aldığım talimat çerçevesinde biz Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği düzeyinde bu zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz. İlişkilerimizin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günlerde belli olur

Türkiye'nin komşusu Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana ve Hatay'da ağırladıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Adana ve Hayat'da Türkiye komşunuz Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı ağırlıyoruz. Kendisine bu ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Nikos Dendias'ın bugün burada olması Yunanistan'ın ve Yunan halkının Türkiye ile olan dayanışmasını gösteriyor. Deprem meydana geldikten hemen sonra Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ilk ülkelerden biri Yunanistan'dır. Ve hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler ve çok sayıda uçakla insani yardımları Türkiye'ye getirdiler. Hatta bir uçakla Yunanistan'dan diğer bir dostumuz bizzat Adana'ya gelerek yardımları Türkiye'ye ulaştırdı. Yunanistan'ın gönderdiği arama kurtarma ekibine teşekkür ettik. Geldikleri andan itibaren gece gündüz burada çaba sarf ettiler. Ve canlı olarak kurtulan her insandan sonra sadece burada Yunanistan ekibinin değil tüm Yunan halkının ne kadar mutlu olduğunu gördük. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur." dedi.

Bakan Çavuşoğlu bir hatırasını anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1999 yılında da yaklaşık bir ay arayla hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da deprem meydana geldiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Önce Yunanistan bizim yardımımıza koştu sonra Türkiye Yunanistan'ın yardıma koştu. O zaman Time dergisi bunu güzel bir şekilde haberleştirmişti. Ben de bir o zaman siyasetçi değildim. Bir okuyucu mektubu gönderdim Time dergisine ve yayınladılar. Kısa şöyle demiştim zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem veya felaketi beklemek zorunda değiliz demiştim. O gün sade bir Türk vatandaşı olarak bunu söylemiştim. Bugün Türkiye'nin dışişleri bakanı olarak aynı düşüncedeyim. Umarım görüş ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ederiz. Ben dostum Nikos Dendias onun şahsında Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan halkına bu zor günlerde bize verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum" dedi.