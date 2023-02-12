Eğitime ara verilen 10 il için yeni karar! 71 ilde okulların açılacağı tarihi Bakan Mahmut Özer duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesi olmayan 71 ilde, 21 Şubat itibari ile eğitim-öğretim başlayacak." dedi. Özer, "1 Mart tarihi itibarıyla 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem sonrası eğitime ara verilen okullarla ilgili yeni açıklamalamalarda bulundu.

Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak." dedi.

Özer, "10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibarıyla 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vereceğiz. Aynı Covid döneminde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.