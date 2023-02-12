Deprem anının en korkunç görüntüsü! Dağ beşik gibi böyle sallandı

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler Osmaniye'yi de etkiledi. Osmaniye’de deprem anına ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı görüldü. Korkunç anlar, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Osmaniye’de ise deprem anına ait yeni bir görüntü oraya çıktı.

İşte dağın beşik gibi sallandığı anlar

Saat 04.17’de yaşanan depremde Osmaniye’de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.