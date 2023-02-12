Görenlerin gözleri doldu! Yolunu kaybeden ekibi köye köpek ulaştırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yardımlar devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksu köyüne yardım götürmek isteyen ekipler yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kaybetti. Köye ait olan bir köpek yardım aracının önünden koşarak yollarını bulmasını sağladı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası tüm Türkiye yaralarını sarmayı sürdürüyor. Kahramanmaraş'ın Göksun köyüne yardım götürmeye çalışan Konyaaltı Belediyesi ekipleri yolu kaybetti. O sırada önlerine çıkan bir köpek, yardım aracının önünden koşarak, ekipleri köye doğru yönlendirdi.

Kahramanmaraş'ın merkezinden uzakta olan Göksun köyüne yardım ulaşmaya çalışırken yolunu kaybeden yardım ekibi, karşılarına çıkan köpeği takip etti. Kilometrelerce koşan köpek, yardım ekibini gitmeye çalıştırdıkları köye ulaştırdı. O anlar araçta bulunan görevli tarafından kaydedildi.

Görevli, önlerinde koşan köpeği kayıt altına alarak "Köpek bizi köye götürüyor. Konyaaltı Belediyesi'ne yardımcı olan minik bir köpeğimiz var, bize yol gösteriyor" dedi. Ardından Kahramanmaraş Göksun'da mahsur kaldığını ifade eden görevli, "İnsanlar büyük ihtimalle son çare köpeklerini yollamışlar. Biz de yolu bulamayıp kaybettik ama köpek bulunca onu takip ediyoruz, umarım köye doğru götürüyordur" dedi.