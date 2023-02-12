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Belediye başkanı ile Ümit Özdağ deprem bölgesinde karşı karşıya geldi!

Belediye başkanı ile Ümit Özdağ deprem bölgesinde karşı karşıya geldi!

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde 'Önce AK Partililer çıkartılıyor' diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 'Siyaseti bunun içerisine sokmak kadar adice bir şey olamaz' diyerek tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye gitti.

Deprem bölgesini ziyareti sırasında arama kurtarma çalışmaları için "Önce Ak Partililer çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama sahada bunu duyuyorsunuz" şeklinde açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la karşılaşan Başdeğirmen, bu sözleri için Özdağ’a tepki gösterdi.

"Bu siyaseti bunun içerisine sokmak kadar adice bir şey olamaz"

Başkan Başdeğirmen, “Açıklamanızı dinledim çok üzüldüm, onu söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar bunlar intibayla olmaz, bizim acımız çok büyük. Ama sesleniyorken AK Partili misin, CHP’li misin şeklinde konuşmalarınızı dinledim. Bir de burada gelip acı paylaşıyorsunuz. Biz burada hep beraberiz. Birlik beraberlik içerisinde bu acıyı paylaşırken, bu siyaseti bunun içerisine sokmak kadar adice bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey, yapmayın böyle şeyler” dedi.

Ümit Özdağ da, "Önce AK Partililer çıkartılıyor" şeklindeki sözleri kendisinin söylemediğini ileri sürdü.

Ümit Özdağ ile belediye başkanı arasında geçen diyaloğun görüntüsü:

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