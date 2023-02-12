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Yağma olaylarıyla ilgili 57 kişi tutuklandı! Bakan Bekir Bozdağ açıkladı: Kaç yargı görevlisi kaybedildi?

Yağma olaylarıyla ilgili 57 kişi tutuklandı! Bakan Bekir Bozdağ açıkladı: Kaç yargı görevlisi kaybedildi?

Deprem bölgesinde yağmalama olayları ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. 75 yağmalama olayı ile ilgili 57 kişinin tutuklandığını söyleyen Bakan Bozdağ, "depremde 1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde tespit edilen 75 yağmalama olayı ile ilgili 57 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi veren Bozdağ, " 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı." ifadesini kullandı.

Bakan Bozdağ, deprem bölgesindeki davaların 2 ay süreyle erteleneceğini bildirdi. 

Bakan Bozdağ, "Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır." diye konuştu ardından şu bilgiyi verdi:

"Depremde 1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta." 

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