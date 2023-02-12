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Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası

Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, depremzedelere yardım için kendi formasının yanı sıra Rockets'ın efsanesi Hakeem Olajuwon ile takım arkadaşları Jalen Green ve Jabari Smith'in imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı.

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor.

NBA'de Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de depremzedelere yardımcı olmak için açık artırma ile imzalı forma satışına başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkem Türkiye'deki insanlara yardım etmek için bana katılın. Yardım toplamak için maçta giyilmiş imzalı formaları açık artırmaya çıkarıyoruz. Elde edilen gelir depremzedeler yararına bağışlanacaktır" denildi.

Şengün, kendi forması dışında Houston Rockets efsanesi Hakeem Olajuwon ile takım arkadaşları Jalen Green ve Jabari Smith'in formalarının yardım amacıyla satışa çıkardığını açıkladı.

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