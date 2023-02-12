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14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin mühendisi gözaltına alındı

14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin mühendisi gözaltına alındı

Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Öte yandan depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı

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Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan sitenin ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G. hakkında, ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G'yi yakaladı. A.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay de tutuklandı.

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