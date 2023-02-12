BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL

Deprem bölgesindeki hemşireler şüphelendi gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Deprem bölgesindeki hemşireler şüphelendi gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve travmatoloji uzmanı, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, ikinci depremin merkezi birçok binanın yıkıldığı Elbistan ilçesinde sahte doktor vakası ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan özel bir hastaneye depremde yaralananlara yardım etme bahanesiyle başka bir şehirden gelen ve karışıklıktan faydalanarak kendini Dr. Miran olarak tanıtan Kenan O. (30), depremzedelerle ilgilendi.

Hastane personellerinin şüphelenmesi üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Şüpheli Kenan O. polis tarafından yakalandı. Doktor olmadığı ortaya çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin 4 gün boyunca özellikle akşamları hastaneye geldiği, gündüzleri ise sahaya sözde yardıma gittiği öğrenildi.

"Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım" demiş

Hastane teknik sorumlusu Ahmet Kelek, "Gece buraya görevliyim diye geldi doktor. 'Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım' dedi. Savaş cerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam iğne falan yapın diye, saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi, zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz 'yardıma gidiyoruz' diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık. Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık, hastanemizi kontrol altına aldık" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu
Foto Galeri Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Batılı uzmanlar, Türkiye'deki depremlerin sığ derinlikte ortaya çıkan gücüne işaret etti
Batılı uzmanlar, Türkiye'deki depremlerin sığ derinlikte ortaya çıkan gücüne işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle görüştü
İlber Ortaylı: İmar affı derhal kaldırılmalı
İlber Ortaylı: İmar affı derhal kaldırılmalı
14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin mühendisi gözaltına alındı
14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin mühendisi gözaltına alındı
Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirildi
Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirildi
ABD'li şirketin Kahramanmaraş'ta petrol ararken depremi tetiklediği iddiası olay oldu
ABD'li şirketin Kahramanmaraş'ta petrol ararken depremi tetiklediği iddiası olay oldu
Yağma olaylarıyla ilgili 57 kişi tutuklandı! Bakan Bekir Bozdağ açıkladı: Kaç yargı görevlisi kaybedildi?
Yağma olaylarıyla ilgili 57 kişi tutuklandı! Bakan Bekir Bozdağ açıkladı: Kaç yargı görevlisi kaybedildi?
Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası
Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası
Gazeteci Orhan Uğuroğlu 26 akrabasını yitirdi
Gazeteci Orhan Uğuroğlu 26 akrabasını yitirdi
Babala TV'nin 'Yarseli Barajı patladı' yalanıyla ilgili Oğuzhan Uğur'dan açıklama: Gereken yapıldı
Babala TV'nin 'Yarseli Barajı patladı' yalanıyla ilgili Oğuzhan Uğur'dan açıklama: Gereken yapıldı
Belediye başkanı ile Ümit Özdağ deprem bölgesinde karşı karşıya geldi!
Belediye başkanı ile Ümit Özdağ deprem bölgesinde karşı karşıya geldi!
Tüm kameralar o ana odaklandı... Deprem bölgesinde duygusal buluşma
Tüm kameralar o ana odaklandı... Deprem bölgesinde duygusal buluşma