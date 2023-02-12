Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yol açtığı yıkımın boyutları her geçen gün gelen yeni görüntülerle ortaya çıkıyor. Hatay'da zeytin tarlasını ikiye bölen 50 metre genişliğinde, 30 metre derinliğinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda oluşan dev yarıktan sonra yeni bir görüntü daha geldi.