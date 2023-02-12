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Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yol açtığı yıkımın boyutlarını gözler önüne seren bir görüntü daha ortaya çıktı. Pazarcık ilçesinde otobanın üzerinden geçen bağlantı yolunu görenler dehşete düştü.

Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yol açtığı yıkımın boyutları her geçen gün gelen yeni görüntülerle ortaya çıkıyor. Hatay'da zeytin tarlasını ikiye bölen 50 metre genişliğinde, 30 metre derinliğinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda oluşan dev yarıktan sonra yeni bir görüntü daha geldi. 

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Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde binlerce kişinin hayatını kaybedip, yaralanmasına neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı depremin büyüklüğünü gösteren görüntüler ise gelmeye devam ediyor

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Kahramanmaraş'ta depremin merkezinden yeni görüntü: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu. 

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