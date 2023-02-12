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Gomis'ten minik depremzedeye destek mesajı: "Aslan Ege yeğenim oldu"

Gomis'ten minik depremzedeye destek mesajı: "Aslan Ege yeğenim oldu"

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan minik hayranı Ege'ye mesaj gönderdi.

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Hatay'da enkazdan kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ege'nin üzerine örtülen Gomis forması, sarı-kırmızılı şapka ve eldivenleriyle çekildiği fotoğraf sosyal medyada yer aldı.

Söz konusu paylaşımları gören Gomis, Ege'nin ailesine ulaştı.

Sosyal medya hesabından minik hayranının fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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