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Ömer Yurtseven'den destek kampanyası! Dünyaca ünlü NBA oyuncularının formalarını açık artırmaya çıkardı!

Ömer Yurtseven'den destek kampanyası! Dünyaca ünlü NBA oyuncularının formalarını açık artırmaya çıkardı!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor.

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NBA'de Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Yurtseven ve arkadaşları depremzedelere yardım için formalarını imzalayarak Türkiye’ye gönderdiler.

Miami Heat takımından Jimmy Butler, Kyle Lowry, Victor Oladipo, Tyler Herro ve Bam Adebayo formalarını imzalayarak Türkiye’deki depremzedelerin yaralarını sarmak için gönderdiler.

Ömer sosyal medyadan duyurdu
Miami Heat’te forma giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

‘’Yaralarımızı sarmak için @MiamiHEAT burada Takım arkadaşlarım formalarını Türkiye için imzaladılar. Açık arttırmaya @JimmyButler'la başlıyoruz. Tekliflerinizi info@promediaworks.com'a gönderebilirsiniz. Elde edilen gelir @ahbap ve @AFADBaskanlik'a gönderilecek’’ açıklamasında bulundu.

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