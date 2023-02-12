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"İç savaş başladı" diyen Hatayspor yöneticisi gözaltına alındı

"İç savaş başladı" diyen Hatayspor yöneticisi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkılmıştı. Asrın felaketi olarak adlandıralan depremden en çok etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken "Burada iç savaş var, Suriyeliler yağmaya başladı" paylaşımı yapan Hatayspor yöneticisi İbrahim Ethem Sunar, İstanbul'da gözaltına alındı.

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Deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabından "Burada iç savaş var, Suriyeliler yağmaya başladı" paylaşımı yapan Hatayspor yöneticisi İbrahim Ethem Sunar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem yapılan Sunar, polise verdiği ifadede, "Televizyon kanalından arandım. Telefondan arayan kişi benden Hatay'daki durumla ilgili bilgi istedi. Ben de yaşanan durumlarla alakalı bölgede bulunan yardıma muhtaç insanların verdiği bilgiler doğrultusunda bu açıklamayı yaptım. Benim bu açıklamayı yaparken halkı bölmek, insanları galeyana getirmek gibi bir niyetim yoktu. Ben sadece insanların sesini duyurmak istedim. Herhangi bir medyatik olma niyetim yoktu. Beni sonradan farklı televizyon kanallarından arayarak programlara davet ettiler. Ben bunları reddettim. Benim bu konudaki derdim sadece insani yardımdı" dedi.

Sunar emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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