MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı! 45 il fay üzerinde

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. Buna göre 485 diri fay bulunuyor, 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde yer alıyor. O illerden bazıları ise: İzmir, Bursa, Bingöl, Denizli, EskişehirAbone ol
MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
45 il 110 ilçe
Paylaşılan haritaya göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.
Fay üstüne bulunan iller
Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.
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