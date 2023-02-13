İstanbul'da yıkılmak üzere olan 90 bin bina var! Ekrem İmamoğlu açıkladı...

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem 10 şehri yıkarken, büyü deprem beklenen İstanbul'la ilgili uykuları kaçıran açıklama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İstanbul'da yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem" dedi.

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Depremin vurduğu Hatay'da kurulan İBB Koordinasyon Merkezi'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstabul'da yıkılmak üzere olan 90 bin bina olduğunun altını çizerek, "İstanbul riskli yapı envanterine sahip, acilen yol alınmalı" dedi.

"İSKİ'nin birimleri var, mezarlık hizmeti yapan birimlerimiz var. Toplamda 2 bin 400'e yakın çalışanımız Hatay'da" diyen Ekrem İmamoğlu, "Geç organize olmanın ya da istenilen nitelikte, düzeyde, sistemde bir karşılık bulamamanın kayıpları olduğunu" söyledi.

'Keşke rahat uyuyun diyebilsem'

Beklenen büyük Marmara depremi hatırlatılarak "Biz İstanbullular geceleri rahat uyuyabilir miyiz?" sorusuna İmamoğlu, "Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem" yanıtını verdi. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Yıkılmak üzere olan 90 binden fazla bina var

"Ne yazık ki İstanbul 21 yılda hak ettiği derecede yol alamamıştı. Bu hızla devam ettiği takdirde İstanbul'un komple yenilendirilmesi ya da güçlendirilmesi için 100 yıla ihtiyacımız var. 100 yıl sonra zaten yeniden yapılması gereken birçok noktası olacak İstanbul'un. Biz yaptığımız araştırmalarla yüksek hasarlı, yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğunu tahminini kamuoyuyla da paylaştık."

- Şunu söylemek zorundayım. Attığımız her adımla dahi gittiğimiz yol istediğimiz bir yol, uzunluk değil. 90 bin yapının güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gereken İstanbul için bir seferberliğe ihtiyaç var.

Vatandaşlara 'rant çıkarma' uyarısı

- Vatandaşımızın da bazı reflekslerini rehabilite etmesi lazım. 'İstediğimi kazanamıyorum' diye imza atmayıp bir binanın yenilenmesini engelleyen vatandaşlarımız, bunun bir rant meselesi olmadığını anlamalı. Acilen yol almamız gerekiyor. Depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunun bugünü yoktur, yarını yoktur. Şu anı vardır.

Kendimize bina yapmadık, tabutlar yaptık

- İnsanımızı kaybetmenin altında yatan mesele öyle afetin büyüklüğü meselesi değildir. Mesele biz kendimize binalar yapmadık, tabutlar yaptık. Bugün onun acısını yaşıyoruz. Doğru teknolojiyle yapılan hiçbir yapı insanın hayatına mal olmaz, belki hasar alır ama hayatına mal olmaz."

Kanal İstanbul yerine depremi konuşsaydık!

İmamoğlu, "Şimdiye kadar Kanal İstanbul yerine depremi konuşsaydık çok yol almıştık. Vaktimizi çalan o kadar kötü kavramlar var ki bunlarla mücadele etmeliyiz. Esas ola bu şehri güçlü kılmalıyız" diye ekledi.