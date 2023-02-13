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Depremin ekonomik maliyeti de şiddeti kadar büyük: Tam 84 milyar dolar

Depremin ekonomik maliyeti de şiddeti kadar büyük: Tam 84 milyar dolar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, afetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. ABD basınında çıkan bir habere göre, neredeyse 15 milyon kişiyi etkileyen depremin Türkiye’ye ekonomik maliyeti 84 milyar dolar olacak.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çevresindeki 10 ili etkilerken, neredeyse 30 bin kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Felaketin üzerinden bir hafta geçmesinin ardından depremin insani boyutunun yanında ekonomik maliyeti de ortaya çıkmaya başladı.

Şimdiye kadarki en yüksek tahmin

Bloomberg, isimsiz bir ‘Türk iş grubu’na atıfta bulunarak yıkıcı depremin olası maliyetini 84 milyar dolar olarak bildirdi. Bu haftanın başlarında, ABD merkezli Fitch derecelendirme kuruluşu, ekonomik kayıpların "2 ila 4 milyar dolar olması muhtemel" olacağını iddia etti. Bank of America, rakamı yaklaşık 3-5 milyar dolar artı "etkilenen insanları desteklemek için en az 2-3 milyar dolar daha gerekiyor" diye tahminde bulundu.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük tahminlerden biri olan 84 milyar dolarlık tahmin, Türkiye’nin Gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 10’una tekabül ediyor.

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