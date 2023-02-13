Ülkü Ocakları 1200 gönüllüsüyle depremden etkilenen bölgelerde

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 1200 gönüllüsünü gönderdi.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, il ve ilçe teşkilatının hazırladığı temel gıda malzemeleri, kışlık kıyafetler, battaniye, bebek maması, bebek bezi ve temizlik malzemesinin yer aldığı yardım kolilerini ihtiyacı olan bölgelere ulaştırdı.

Ülkü Ocakları Arama Kurtarma ekipleri ise depremin ilk anından itibaren AFAD ile koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetlerine destek sunuyor.

Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde yer alan Ülkü Ocakları, çadır üretimi ile çadır kentlerin tuvalet ve banyo ihtiyacını gidermek için de çalışma yapıyor.

"Önemli bir koordinasyon üzerinde çalışıyoruz"

Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla, depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Ülkü Ocakları olarak deprem bölgelerinde AFAD koordinasyonunda kendi ürettiğimiz çadırlarla çadır kentler kurmak için hazırlanıyoruz. Çadır kentlerimizin tuvalet, banyo, ısınma, yemek ve sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını da karşılayabilecek önemli bir koordinasyonun üzerine çalışıyoruz. Allah'ın izni, devletimizin desteğiyle en kısa zamanda yaraları birlikte saracağız."