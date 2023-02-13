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Milli futbolcumuz Enes Ünal golü attı ingilizce yazılı forma açtı

Milli futbolcumuz Enes Ünal golü attı ingilizce yazılı forma açtı

Milli futbolcu Enes Ünal, bu hafta oynanan maça damga vurdu. Skoru 1-1'e getiren golü atan Ünal, İngilizce olarak "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazan bir forma açtı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi Türkiye'yi derinden etkiledi. Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Getafe, Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştı.

Getafe, seremoniye Türkiye ve Suriye'ye destek mesajı veren tişörtlerle çıktı.

Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Vallecano maçında skoru 1-1 yapan golü attıktan sonra yedek kulübesine koştu ve İngilizce olarak "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazan bir forma açtı.

Milli futbolcu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Enes Ünal, "Kariyerimin en zor maçıydı. Bu kadar çok insanın etkilendiğini görmek çok zordu" ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibi Getafe, sosyal medya hesabından milli oyuncu Enes Ünal'lı bir video paylaşarak, "LaLiga, tüm kulüpleri ve İspanya futbol topluluğu ile birlikte Türkiye ve Suriye'nin yanında. İspanya'da düzenlenen bağış kampanyasına herkesi çağırıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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