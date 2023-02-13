Deprem Suriye'yi de vurdu! Oscar ödüllü yönetmen acı haberi duyurdu: 13 akrabamı kaybettim!
Türkiye'deki depremler Suriye'de de büyük bir yıkıma yol açtı. Oscar ödüllü Suriyeli yönetmen depremde 13 aile üyesini kaybettiğini açıkladı.Abone ol
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'yi de vurdu. Ölü sayısının 5 bine yaklaştığı ülkede de arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor.
Oscar ödüllü kısa Film "Beyaz Miğferler" ve Oscar adayı "Halep'teki Son İnsanlar" belgeselinin görüntü yönetmeni Fadi Al-Halabi acı haberi Facebook hesabından duyurdu. Ailesinin fotoğraflarını paylaşan Fadi Al-Halabi mesajında şu ifadelere yer verdi;
'Ailem Gitti. Ey Tanrım, ailem öldü, desteğim ve gücüm öldü.'