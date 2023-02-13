Deprem Suriye'yi de vurdu! Oscar ödüllü yönetmen acı haberi duyurdu: 13 akrabamı kaybettim!

Türkiye'deki depremler Suriye'de de büyük bir yıkıma yol açtı. Oscar ödüllü Suriyeli yönetmen depremde 13 aile üyesini kaybettiğini açıkladı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'yi de vurdu. Ölü sayısının 5 bine yaklaştığı ülkede de arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor.

Oscar ödüllü kısa Film "Beyaz Miğferler" ve Oscar adayı "Halep'teki Son İnsanlar" belgeselinin görüntü yönetmeni Fadi Al-Halabi acı haberi Facebook hesabından duyurdu. Ailesinin fotoğraflarını paylaşan Fadi Al-Halabi mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Ailem Gitti. Ey Tanrım, ailem öldü, desteğim ve gücüm öldü.'