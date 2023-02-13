Benzin ve motorine çok büyük zam! 13 Şubat 2023 güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları

TÜRKİYE deprem felaketiyle sarsılırken, benzin ve motorine görülmemiş zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren (14 Şubat 2023) benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam geliyor...

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Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan indirim üzerine zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bu gece itibariyle benzin ve motorin fiyatlarında büyük artış gerçekleşecek.

14 Şubat 2023 (bu gece yarısı' itibariyle benzin ve motorin pmpadan zamlı fışkıracak. Benzin fiyatlarının 1 lira 9 kuruş artması beklenirken, motorin fiyatlarında ise 1 lira 21 kuruşluk zam bekleniyor.

13 Şubat güncel akaryakıt ve otogaz fiyatları

İSTANBUL

İstanbul benzin fiyatı: 19,69 TL

İstanbul motorin fiyatı: 20,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11,64 TL

ANKARA

Ankara Benzin fiyatı: 19,94 TL

Ankara Motorin fiyatı: 20,60 TL

Ankara LPG fiyatı: 11,90 TL

İZMİR

İzmir Benzin fiyatı: 19,94 TL

İzmir Motorin fiyatı: 20,67 TL

İzmir LPG fiyatı: 11,65 TL