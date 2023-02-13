Uzaklaştırma kararı vardı! Antalya'da dehşet iş dönüşü...

Antalya'da bir çocuk annesi kadın sokakta karşılaştığı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, dün sabah erken saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya Havalimanında bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek (33), servis aracından indiği sırada sokak üzerinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi E.O.E. (40) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından E.O.E., yanında bulunan bıçakla Ayşegül Şimşek'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralı kadını yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu bildirdi. 00 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.