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İspanyol kurtarma ekibinden Türkiye'ye duygusal veda: Bizde ömür boyu iz bırakacak...

İspanyol kurtarma ekibinden Türkiye'ye duygusal veda: Bizde ömür boyu iz bırakacak...

İspanya’nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu, günlerce Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına desteklerinin ardından ülkelerine dönüş öncesi bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yerle bir eden deprem felaketinin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye yardıma koştu. O ekiplerden biri de İspanya’nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR) oldu. Günlerce enkaz bölgesinde çalışma yürüten ekip, ülkelerine döndü.

USAR'ın, dönüş öncesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye” ifadeleri kullanıldı.

İspanyol ekip, dün yaptığı paylaşımda ise “Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz” sözleriyle veda etmişti.

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